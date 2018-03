Španec v Dubaju do prvenca na turnirjih serije 500 Sportal Devetindvajsetletni Španec Roberto Bautista Agut je zmagovalec teniškega turnirja v Dubaju, kjer so si udeleženci razdelili dobre tri milijone dolarjev nagradnega sklada. V finalu je premagal Francoza Lucasa Pouilleja s 6:3 in 6:4.

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marija Šestak

Dragan Gajić

Anže Lanišek

Jernej Damjan

Peter Prevc