Bankirke v Kamniku do najboljšega izhodišča #video Sportal V zadnjem, 18. krogu 1. DOL za dekleta so odbojkarice Nove KBM Branika s 3:1 v nizih sredi Kamnika premagale Calcitovke in jih prehitele na lestvici. V neposrednem obračunu za tretje mesto so Formiske premagale Alianso.

Sorodno Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marija Šestak

Dragan Gajić

Anže Lanišek

Jernej Damjan

Peter Prevc