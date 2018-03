Rogaška zanesljivo prek Šenčurja, Šentjur po podaljšku strl Helios Sportal Slovenski košarkarski klubi, ki so si zagotovili vstopnico za ligo za prvaka, so začeli nadaljevanje bojev za naslov prvaka z ničle. Na prvih tekmah so člani Rogaške visoko premagali Šenčur, košarkarji Šentjurja pa po podaljšku strli Helios.

