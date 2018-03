Črn dan za Napoli in velika zmaga Juventusa, italijansko prvenstvo se je še bolj 'zakuhalo' 24ur.com V Serie A je po 27. krogu v boju za Scudetto še bolj napeto in nepredvidljivo. Juventus je v zadnji minuti sodnikovega poodaljška tekme v Rimu proti Laziu z mojstrovino Paulo Dybale prišel do velike zmage (1:0), Napoli pa je pred svojimi gledalci doživel boleč poraz proti Romi (2:4). Neapeljčani imajo pred staro damo, ob tekmi več, točko prednosti.

