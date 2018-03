VIDEO: Krimovke še verjamejo v čudež: 'Dokler so teoretične možnosti za četrtfinale ...' 24ur.com Rokometašice Krima Mercatorja so na zadnji domači tekmi morale priznati premoč velikemu ruskemu Rostov-Donu. Prva tri mesta v skupini so že oddana, zato pa je lov na četrto, ki še pelje v četrtfinale še kako odprt. Matematika je jasna. Krimovke morajo proti evropskemu prvaku Győru doseči vsaj točko ali dve, danski Nykobing pa mora osvojiti vsaj točko manj.

