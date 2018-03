Četrti, zadnji dan dvoranskega svetovnega prvenstva v atletiki so v Birminghamu podelili še zadnjih osem kompletov medalj, v tekmovalni areni pa ni bilo slovenskega zastopstva. Poljaki Karol Zalewski, Rafal Omelko, Lukasz Krawczuk in Jakub Krzewina so v štafeti 4 X 400 m postavili svetovni dvoranski rekord (3:01,77), edinega na prvenstvu.



