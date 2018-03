Ženeva - Evropski novinarji so dan pred začetkom avtomobilske razstave v Ženevi izbrali letošnji evropski avtomobil leta. To je volvo XC40, ki je osvojil 325 točk in je precej prehitel drugouvrščeno seat ibizo (242) in tretjeuvrščeno BMW-jevo serijo 5 (226). Glasovalo je skupaj 60 novinarjev, za švedsko znamko pa je to prvi naslov v tekmovanju, ki poteka že od leta 1964. V finalu so bili sicer l