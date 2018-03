Za Grumovo nagrado nominirana Vinko Möderndorfer in Rok Vilčnik RTV Slovenija V okviru 48. Tedna slovenske drame, ki bo potekal med 27. marcem in 8. aprilom, bodo podelili Grumovo nagrado za najboljše dramsko besedilo. Nominiranca sta Vinko Möderndorfer in Rok Vilčnik.

