Močno pijan bolgarski tovornjakar z uničenimi gumami jo je za zdaj še dobro odnesel Dnevnik Dodobra opit bolgarski tovornjakar je po avtocesti vozil z izrabljenimi pnevmatikami in neustrezno pripetim tovorom. Policisti so ga pridržali in urgentno odpeljali pred sodnika, ki je Bolgara zaradi vožnje pod vplivom alkohola že kaznoval.

