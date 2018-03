Pahor mora v 24 urah podati svoje mnenje o razmerah v Slovenski vojski Radio Ognjišče

Državni zbor je pozval predsednika republike Boruta Pahorja, naj v 24 urah poda svoje mnenje o razmerah v Slovenski vojski. Naj se izjasni vrhovni poveljnik obrambnih sil, so zahtevali v SDS in NSi, temu so pritrdile vse poslanske skupine, izjema je Levica. V SDS in NSi so podali tudi nekatera priporočila, o katerih bo po predstavitvi Pahorjevih ugotovitev še tekla beseda v hramu demokr...

