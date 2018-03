Zakaj ženske zaslužijo manj: TVS 2 ob 20.00 (PREMIERA) What Women Want at Work. Slovenija, 2017. Režija: Martin Meissonnier. Dokumentarni film. 52 minut. V mnogih vidikih ženske še vedno niso enakovredne moškim. Ena žgočih tem so plačne razlike med spoloma. Avtorji filma pravijo, da statistike kažejo, da ženske zaslužijo povprečno 18 odstotkov manj kot moški, zato so hoteli v svojem filmu preds