#video Našli razbitine ameriške letalonosilke iz druge svetovne vojne in enajst dobro ohranjenih let Dnevnik V Koralnem morju so našli razbitine ameriške letalonosilke USS Lexington, ki je potonila med drugo svetovno vojno. Skupina raziskovalcev pod vodstvom soustanovitelja Microsofta Paula Allena je razbitine odkrila minulo nedeljo približno 800...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Avstralija

Microsoft

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Tadej Valjavec

Peter Prevc

Alenka Bratušek

Dušan Mitič

Goran Dragić