"Sabotirati" poskušajo nujno izgradnjo hitre ceste do Koroške Svet 24 Občine Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki so sklenile, da bodo na ustavno sodišče vložile zahtevo za presojo ustavnosti uredbe o državnem prostorskem načrtu za hitro cesto Šentrupert-Velenje.



