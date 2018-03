Na velikem odru Mestnega gledališča ljubljanskega bodo 8. marca ob 20.00 premierno uprizorili dramo Dantonova smrt, nemškega dramatika Georga Büchnerja v režiji Aleksandra Popovskega. Po avtorjevih besedah ne gre le za dramo o francoski revoluciji in obračunu med Dantonom in Robespierrom, temveč predvsem dramo o večnih in nikoli do konca razrešenih vprašanjih - o življenju, morali, smislu in etiki.