Z burleskno-kabarejskim nastopom slovenskega kolektiva Fem TV in razglasitvijo bodeče neže v klubu Gromka na Metelkovi se bo ob 20. uri začel 19. mednarodni feministični in kvirovski festival Rdeče zore. Do nedelje bo ponudil performanse, predavanje na temo specizma, glasbene nastope in delavnico. Na dan žena bo tudi sprehod po Ljubljani. Nocoj bodo znani rezultati glasovanja za seksistično izja