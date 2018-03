Ljubljana – Člani uredništva informativnega programa Televizije Slovenija so se izrekli o kandidatih za odgovornega urednika. Večinsko podporo, 70-odstotno podporo so namenili voditeljici dnevnika na TVS Manici Janežič Ambrožič. Njenega protikandidata, urednika v informativnem programu Valentina Areha pa je podprlo 34,4-odstotka tistih, ki so glasovali. Kot so za STA pojasnili na Radioteleviziji