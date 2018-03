Petrol v letu 2017 z višjimi prihodki in višjim dobičkom Energetika.NET Skupina Petrol je v letu 2017 ustvarila prihodke od prodaje v višini 4,5 milijarde evrov, kar je 17 % več kot v letu 2016. Poslovni izid iz poslovanja je znašal 112,2 milijona evrov, kar je 13 % več kot v letu 2016. EBITDA je znašal 159,6 milijona evrov, kar je 11 % več kot v letu 2016. Čisti poslovni izid je bil dosežen v višini 81,1 milijona evrov, kar je 12 % več kot v letu 2016, kaže letno poročilo skupine in družbe Petrol, ki ga je v sredo obravnaval in potrdil nadzorni svet družbe Petrol.

