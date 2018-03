Ženske si že stoletje prizadevajo za ekonomsko, politično in socialno enakopravnost. Ob vedno daljših delovnikih pa večini še vedno ostajajo domača, gospodinjska opravila ter skrb za otroke in ostarele sorodnike. Po podatkih Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) ženske v 28 državah OECD v povprečju delajo osem ur in 39 minut na dan, od tega je več kot polovica dela neplačaneg