Namesto pokojnin gre Erjavec na volitve s Palestino, pevcem in košarkarji Pozareport.si ... Tako Karl Erjavec, potem ko so se včeraj tudi uradno potrdile informacije, da bodo za stranko DeSUS kandidirali pevec Lado Leskovar, že sedanji poslanec Peter Vilfan in košarkarski trener Saša Dončič.

Sorodno











Oglasi