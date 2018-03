TI Slovenia in KPK iz poročila Greca izpostavljata ugotovitve o nezadostnem financiranju KPK Dnevnik V organizaciji Transparency International (TI) Slovenia in Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) so glede danes objavljenega poročila skupine držav proti korupciji pri Svetu Evrope Greco izpostavili navedbe Greca, da morajo pristojni organi v...

