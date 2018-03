AVDIO: Trump naj bi v kratkem uvedel carine na uvoz jekla in aluminija Radio Ognjišče

Predsednik ZDA Donald Trump bo predvidoma ali danes ali jutri uvedel višje carine na uvoz jekla in aluminija. Ali bo poteza doletela vse ali le določene države, še ni jasno. Že napoved pred tednom dni je povzročila buren odziv in grožnje s protiukrepi, vse več je tudi opozoril pred trgovinsko vojno. Da ta lahko povzroči ogromno škode, je prepričana Kitajska, Evropska unija je sporočila, da je pripravljena....

