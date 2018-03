Madrid - Potem ko si je na torkovem treningu poškodoval zadnjo stegensko mišico, bo moral zlati slovenski košarkarski reprezentant in biser madridskega Reala Luka Dončić počivati vsaj dva tedna, zaradi česar bo moral izpustiti nekaj evroligaških in domačih ligaških obračunov, so sporočili s Košarkarske zveze Slovenije (KZS). Član idealne peterke lanskega eurobasketa in večkratni MVP kola v evrol