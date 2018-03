Gorenje menda do poletja v azijske roke Delo Ljubljana – V Gorenju, kot kaže, računajo, da bo do poletja znano, kdo bo njihov strateški partner, za kar so prejeli štiri nezavezujoče ponudbe iz Azije. Skupščino delničarjev, na kateri bodo volili nove nadzornike, so namreč včeraj iz maja premaknili na julij. Iz Gorenja, ki ga vodi Franjo Bobinac, so sporočili, da so 7. marca prejeli štiri nezavezujoče ponudbe morebitnih strateških partnerjev

Sorodno









Oglasi