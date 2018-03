Umrla je kostumografka Alenka Bartl Prevoršek Dnevnik V četrtek je v starosti 87 let umrla ena najpomembnejših slovenskih gledaliških in filmskih kostumografk Alenka Bartl Prevoršek, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra. Zasnovala je več kot 500 gledaliških kostumografij, sodelovala pri 40...

