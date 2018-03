Nadzorni odbor slovensko-japonskega projekta NEDO, ki je namenjen vzpostavitvi napredne infrastrukture, pametnih omrežij in pametnih skupnosti v Sloveniji, je v Tokiu izrazil zadovoljstvo nad izvajanjem prve in potrdil načrt druge faze projekta, sporočajo iz ministrstva za infrastrukturo. »Gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Japonsko še nikoli ni bilo na višji ravni. V prvih desetih meseci