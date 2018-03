V spomin Janji Bratoš, nekdanji Lekovi predsednici uprave, sodelavki in zaupnici! Ni besed, ki bi lahko pogasile žalost ob slovesu človeka, ki nam je bil dolga leta blizu. In ni zdravila, ki bi obudilo utrip in ponovno prižgalo plamen življenja. Je le upanje, da čas nekoč odpihne prah, ki je sedel na lepe spomine – na Janjo Bratoš, našo cenjeno sodelavko, zaupnico in vodjo.Janja Bratoš je bila l