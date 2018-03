Ljubljana - Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij (NVO), ki delujejo na področju ohranjanja narave, okolja in prostora za leti 2018 in 2019. Projekt se mora pričeti pred julijem 2018 in mora biti izveden do 15. oktobra 2019, ko je skrajni rok za oddajo zaključnega poročila in zadnjega računa. Za obe leti skupaj bo na vol