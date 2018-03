Paraolimpijske igre v Pyeongchangu so se začele. Z današnjim uradnim odprtjem na olimpijskem stadionu v Pyeongchangu se je začel drugi del zimskega športnega festivala v Južni Koreji; potem ko so se 25. februarja tam končale olimpijske igre, so danes prižgali paraolimpijski ogenj, ki bo gorel do 18. marca.



