Ljubljana - Komisija za pritožbe na Nogometni zvezi Slovenije (NZS) je zavrnila pritožbo prvoligaša ljubljanske Olimpije v primeru prestopa Romuna Alexandruja Cretuja v Maribor, so sporočili iz ljubljanskega kluba. Cretu, ki je za Maribor že odigral dve tekmi, je tako dokončno član državnih prvakov, pogodbo je pred časom podpisal do leta 2021. »Glede na to, da smo prejeli samo sklep brez obrazlo