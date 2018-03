Metamorfoze ali vsaka črna luknja ima svojo svetlo plat RTV Slovenija Ovidij je v svojih Metamorfozah, epski pesnitvi v 12 tisoč heksametrih, nanizal najrazličnejše zgodbe, od začetka sveta in Minotavrove smrti pa do vesoljnega potopa ter ljubezni Apolona in Dafne.

