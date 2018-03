Gorelo v Krškem in okolici Mirne peči Dolenjski list Ob 14.34 je na Lapajnetovi ulici v Krškem zagorelo v stanovanjskem objektu. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, pogasili požar, iz objekta iznesli pisalno mizo, ohladili tla, prezračili prostore in opravili ogled s termovizijsko kamero. preberite več »

Sorodno





Oglasi