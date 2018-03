Mariborski študenti izdelali slikanice za slepe in slabovidne otroke 24ur.com Študentje četrtega letnika Oddelka za likovno umetnost na mariborski pedagoški fakulteti so izdelali unikatno zbirko slikanic za slepe in slabovidne otroke. Gre za prvo takšno zbirko tipank v Sloveniji. Študentje so tudi napisali zgodbice in jih opremili z ilustracijami, ki jih lahko slepi in slabovidni doživljajo s tipanjem.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Jernej Damjan

Rok Marguč

Peter Prevc

Žan Košir