Martina Ratej v dežju in vetru tik pod odrom Delo Leiria - Slovenska atletinja Martina Ratej (Kladivar Celje), državna rekorderka v metu kopja, je na 17. zimskem evropskem pokalu v metih na Portugalskem zasedla četrto mesto (59,28), za stopničke je bila prekratka za pol metra. Na zmagovalnem odru so se zvrstile Norvežanka Sigrid Borge (62,42) in Nemki Christin Hussong (60,02) in Katharina Molitor (59,80), svetovna prvakinja izpred treh let. Tek

