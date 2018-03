Ljubljana - V soboto ob 20.17 se je na regionalni cesti v Račah zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. Umrl je 48-letni kolesar. Ko so sporočili s policijske uprave Maribor, po do sedaj zbranih informacijah v prometni nesreči ni bilo udeleženo nobeno drugo vozilo. Do nesreče je prišlo, ko je 48 letni kolesar med vožnjo v bližini Grajskega trga 21 v Račah s sprednjim kolesom trčil v robnik p