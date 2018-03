Novodobni kitajski cesar Xi Jinping bo lahko neomejeno dolgo vladal Reporter Kitajski narodni kongres je danes odpravil omejitev števila predsedniških mandatov in omogočil neomejeno vladanje Xi Jinpingu. Od skoraj 3000 delegatov na zasedanju v Pekingu sta proti temu glasovala le dva, trije pa so se vzdržali. Potrdili so tudi vpis

Sorodno









Oglasi Omenjeni Kitajska

Severna Koreja Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Anže Kopitar

Boštjan Kline

Borut Pahor

Goran Dragić