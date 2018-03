Izjemna Abramovičeva popeljala košarkarice Triglava do drugega pokalnega naslova 24ur.com Košarkarice Triglava so v finalnem dvoboju domačega pokalnega tekmovanja v svoji dvorani v Kranju pripravile prvovrstno presenečenje in z zmago nad favoriziranimi Celjankami z izidom 72:68 prišle do svojega drugega pokalnega naslova. Blestela je slovenska reprezentančna branilka Rebeka Abramovič, ki je nekdanjim soigralkam nasula 30 točk.

Sorodno







Oglasi Omenjeni Celje

Kranj

Roman Abramovič Najbolj brano Osebe dneva Jernej Damjan

Jakov Fak

Peter Prevc

Anže Lanišek

Miro Cerar