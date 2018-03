Volitve na Kubi: Navadna farsa, v kateri so vsi kandidati zmagovalci, volivci pa lahko “izbirajo” me Nova24TV Na Kubi bodo danes potekale parlamentarne volitve, ki bodo vodile do izvolitve naslednjega predsednika, ki naj bi nasledil trenutnega diktatorja Raula Castra. Volitve so navadna farsa, število kandidatov je enako številu poslanskih mest, medtem ko je Castrov naslednik znan že dlje časa. Njegovo imenovanje bodo uradno naznanili 19. aprila, ko Kubanci slavijo 57. obletnico zmage […]

Sorodno



Oglasi Omenjeni Kitajska

Kuba

Raul Castro Najbolj brano Osebe dneva Jernej Damjan

Zlatko Zahovič

Miro Cerar

Janez Janša

Josip Iličić