V tekaški smučini je svet lepši Dnevnik “V smučarskem teku enostavno uživam in se sprostim. To je moj odklop od problemov in moj hormon sreče. V tekaški smučini je svet lepši,” meni Andreja Vrhovec Kavčič. Minuli teden se je skupaj s smučarskotekaškimi prijatelji vrnila z znamenitega...

Sorodno













Oglasi