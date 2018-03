Dolenjski derbi Ribnici, Vujović s Koprom osvojil Rdečo dvorano Sportal Rokometaši velenjskega Gorenja so v 1. krogu lige NLB za prvaka v domači Rdeči dvorani presenetljivo izgubili proti Kopru 2013 s 25:29 (13:11). Primorci, ki jih vodi slovenski selektor Veselin Vujović, so po petih zaporednih porazih zdaj še drugič zmagali. Po Dobovi so pred njimi pokleknili še Velenjčani.

