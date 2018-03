Eksplozija barv na modni reviji v Europarku SiOL.net V petek je v štajerski prestolnici potekala velika Europarkova modna revija, na kateri so vrhunski modeli predstavili najnovejše modne smernice za prihajajoči pomlad in poletje. Pomlad je namreč čas za nov začetek in prav je, da tudi v garderobi naredimo prostor za nova sijoča in modna oblačila.

