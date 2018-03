Psa v polarnem mrazu pustil na prostem, čaka ga kazenska ovadba SiOL.net Policisti iz Rač bodo zaradi suma mučenja živali kazensko ovadili 30-letnika iz občine Rače-Fram. Svojega 11-letnega psa je namreč konec februarja, ko so se temperature spustile tudi pod 15 stopinj pod ničlo, pustil na prostem brez zavetja, na domačem dvorišču in ga z vrvico tesno zvezal, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

