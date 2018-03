Kittlu šesta etapa na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja Ekipa Nemec Marcel Kittel (Katjuša) je zmagovalec šeste etape na kolesarski dirki od Tirenskega do Jadranskega morja. Drugo mesto je na današnji 153 km dolgi preizkušnji med krajema Numana in Fano zasedel Slovak Peter Sagan, tretje pa Argentinec Maximiliano Richeze. Vodilno mesto v skupni razvrstitvi je zadržal Poljak Michal Kwiatkowski (Sky).



