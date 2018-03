FOTO: Prikupna Meghan Markle ob boku sijoče Kate Middleton 24ur.com Princ Harry in Meghan Markle se bosta poročila 19. maja na gradu Windsor. Še preden pa bo uradno postala njegova žena, se je Meghan že popolnoma vklopila v novo družino. Tako je skupaj z nosečo Kate in kraljico Elizabeto II. obiskala cerkveni obred in oboževalci so navdušeni.

Sorodno





Oglasi