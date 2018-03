Slovenija in Kosovo sodelujeta pri energetsko-okoljskih projektih Energetika.NET Danes se na Kosovu z gospodarsko delegacijo mudi zunanji minister Karl Erjavec. Obisk predstavlja priložnost za izmenjavo pogledov o možnostih nadaljnje krepitve dvostranskega sodelovanja. Potekalo bo prvo zasedanje mešane komisije za gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Kosovom, organizirana bo tudi poslovna konferenca. Kot so povedali na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), so med drugim energetski in okoljski projekti med tistimi, kjer bodo iskali možnosti sodelovanja med državama.

