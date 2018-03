Telekom Slovenija dokapitaliziral kosovsko hčerinsko družbo Svet kapitala Telekom Slovenija je danes s 15 milijoni evrov dokapitaliziral kosovsko hčerinsko družbo Ipko Telecommunications, so sporočili iz nacionalnega telekomunikacijskega operaterja. Do dokapitalizacije prihaja približno mesec po tem, ko je Telekom izplačal manjšinske lastnike v Ipku in tako postal 100-odstotni lastnik te družbe.

