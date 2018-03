Bencin in dizel malenkost dražja 24ur.com Bencin in dizelsko gorivo sta z današnjim dnem nekoliko dražja. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 0,8 centa na 1,280 evra, dizla pa za 0,6 centa na 1,225 evra. Trgovci cene 100-oktanskega bencina, kurilnega olja, 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami.

Sorodno



































Oglasi Omenjeni Cene naftnih derivatov Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Goran Dragić

Anže Kopitar

Branimir Štrukelj

Peter Gašperšič