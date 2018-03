NA ZADNJIH SEDEŽIH UPORABLJA VARNOSTNI PAS LE 68 ODSTOTKOV POTNIKOV Avto.info Včeraj se je pričela odvijati nacionalna preventivna akcija, katere nosilec je AVP, Varnostni pas, ki bo potekala do 25. marca 2018. Pri izvajanju aktivnosti se bodo agenciji pridružili tudi Policija, Ministrstvo za izobraževanje, nevladne organizacije, šole vožnje, osnovne in srednje šole ter tudi občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Cilj akcije je povečati delež pripe...

