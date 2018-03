VIDEO: Portland slavil desetič v nizu, Dragićevih 23 točk premalo brez Wada in Whitesida 24ur.com Portland Trail Blazers so v ligi NBA slavili deseto zaporedno zmago, tokrat so na domačem parketu ugnali Miami Heat Gorana Dragića (115:99). Spet je blestel eden najboljših košarkarjev z druge strani luže, Damian Lillard, ki je zbral 32 točk in deset skokov, Jusuf Nurkić je 27 točkam dodal 16 skokov. Dragić je prispeval 23 točk.

