CNN: Niso našli nobenih dokazov o ruskem vmešavanju v ameriške predsedniške volitve! topnews.si Po 14 mesecih temeljite preiskave je Odbor za obveščevalne zadeve Predstavniškega doma prišel do zaključka, da ni dokazov o povezavi in sodelovanju kampanje Donalda Trumpa z Rusijo, z namenom vplivanja na predsedniške volitve leta 2016,” je zapisal ameriški predsednik Donald Trump na Twitterju. BREAKING: GOP just shut down House Intel investigation, leaving questions unanswered, leads…

Sorodno





Oglasi