ESČP: Slovenija kršila pravico do poštenega sojenja SiOL.net Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je danes objavilo sodbo v zadevi Mirovni inštitut proti Sloveniji, v kateri so sodniki soglasno odločili, da je Republika Slovenija Mirovnemu inštitutu kršila pravico do poštenega sojenja. Do kršitev je prišlo, ker slovenska sodišča inštitutu v sodnem postopku niso dovolila zaslišanja prič in niso izvedla javne obravnave.

